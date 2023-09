F1 : Leclerc lâche une grande annonce sur son avenir !

Pierrick Levallet

Chez Ferrari, Charles Leclerc n'a pas vraiment le succès qu'il espérait. Le Monégasque rencontre plusieurs difficultés au sein de la Scuderia. De ce fait, le pilote de 25 ans a quelques fois été annoncé sur le départ. Mais malgré son calvaire au sein de l'écurie italienne, Charles Leclerc n'a jamais vraiment eu l'intention de partir.

Chez Ferrari, tout ne se passe pas vraiment comme prévu pour Charles Leclerc. Favori de la saison dernière pour le titre, le Monégasque s’était finalement laissé distancer par Max Verstappen. Cette année, le pilote de 25 ans ne pointe qu’à la sixième place du classement général, très loin derrière le Néerlandais et sa Red Bull. Mais malgré les difficultés rencontrées chez Ferrari, Charles Leclerc n’a jamais songé une seule seconde à s’en aller.

«J’ai toujours rêvé d’être chez Ferrari»

« Un départ de chez Ferrari ? Non, non, pas du tout, je n’ai pas envie de partir, je n’ai eu aucun contact avancé avec une autre équipe. J’ai toujours rêvé d’être chez Ferrari. J’ai toujours aimé Ferrari, c’est mon rêve depuis tout petit. La situation n’est pas celle dans laquelle j’aurais voulu être aujourd’hui, mais ça ne me fait pas oublier non plus le fait que c’est mon team de rêve - et que mon objectif final, c’est d’être champion du monde avec Ferrari. Je suis très heureux chez Ferrari et mon objectif à long terme c’est d’être champion du monde avec ce team » a confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je n’ai pas forcément de doutes sur l’avenir de Ferrari»