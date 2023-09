F1 : Alpine, le calvaire sans fin

Arnaud De Kanel

Alpine réalise une saison décevante par rapport aux attentes placées en elle. L'écurie 100% française enchaine les déceptions, la dernière en date à Monza. Sur le Temple de la Vitesse, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont tout les deux vécu un week-end ô combien compliqué et qui ne rassure pas pour la fin de l'exercice.

Que les temps sont durs chez Alpine. Après une grosse vague de licenciements opéré avant la trêve à cause des mauvais résultats de la première partie de saison, l'écurie française a superformé à Zandvoort où Pierre Gasly avait réalisé un podium inespéré avant de retomber sur terre à Monza il y a deux semaines. Sur un circuit propice aux monoplaces rapides, Alpine a encore déçu. En qualifications, Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont même pas vu la Q2. La course s'annonçait compliquée, et elle l'a été... Ocon a été contraint d'abandonner tandis que Gasly s'est contenté d'une triste 15ème place derrière les Alfa Romeo et les Williams. L'impression que le calvaire n'est pas en mesure de s'arrêter. Les deux pilotes étaient très frustrés en Italie.

«Beaucoup de travail nous attend»

« Ce n’était clairement pas notre week-end et c’est toujours décevant de repartir sans le moindre point. Nous n’étions tout simplement pas assez rapides pour réussir ici et nous considérerons cela comme une immense source d’apprentissages afin de voir ce que nous pouvons faire de mieux sur ce type de tracés à l’avenir. Nous avons tout donné en piste, mais la quinzième place semblait être notre maximum aujourd’hui. Beaucoup de travail nous attend et j’ai vraiment hâte d’être à la prochaine course à Singapour. Je suis sûr que nous pourrons être plus compétitifs lors de la prochaine série de Grands Prix », avait concédé Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Son coéquipier insistait également sur l'espoir de rebondir à Singapour.

«Convaincu que nous reviendrons plus forts»