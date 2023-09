F1 : Mercedes promet du lourd, Verstappen peut trembler

Jean de Teyssière

Mercedes a traversé le Grand Prix d'Italie sans jouer les premiers rôles, George Russell terminant 5ème et Lewis Hamilton 6ème. Mais l'écurie allemande n'a pas encore dit son dernier mot. Deuxième au classement des constructeurs, Toto Wolff espère bien garder cette place et surtout faire monter Lewis Hamilton au deuxième rang du classement des pilotes. D'ailleurs, le prochain Grand Prix, à Singapour, pourrait leur permettre de réaliser un gros coup.

La semaine prochaine, le 17 septembre prochain, aura lieu le 15ème Grand Prix de la saison, à Singapour. Une occasion pour Max Verstappen de remporter sa onzième victoire consécutive, et pour Red Bull de continuer son sans faute avec quinze victoires. Mais derrière, les écuries qui jouent pour la deuxième place espèrent faire bonne figure, comme c'est le cas de Mercedes, qui espère jouer la deuxième place...voire plus ?

« Nous allons à Singapour avec l'optimisme d'une bonne performance »

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, estime, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , que : « Sur les circuits à fort coefficient d’appui comme Barcelone, Budapest et même Zandvoort, la voiture fonctionnait bien et nos performances étaient plutôt bonnes. Nous espérons pouvoir être un peu plus rapides sur ce circuit et revenir à une position où nous pourrons nous battre pour les podiums. Le circuit présente cependant des défis assez uniques et a été modifié cette année. Il y a une séquence de quatre virages vers la fin du tour qui a été supprimée, où la piste passait sous une tribune à travers un tunnel. Cela a disparu et nous avons donc une ligne droite plus longue, ce qui changera un peu la façon dont les pneus fonctionnent. Il y a un peu moins d’énergie, mais c’est aussi un tarmac abrasif. Nous avons les trois composés les plus tendres, donc c’est une course assez difficile pour les pneus et c’est aussi un circuit urbain bosselé. De plus, la course se déroule de nuit. Il y a beaucoup de défis à relever, mais nous y allons avec l’optimisme d’une bonne performance. »

« Nous pourrions être juste derrière Red Bull la semaine prochaine »