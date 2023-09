F1 : Il met la pression sur Lewis Hamilton, ça va mal tourner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coéquipier de Lewis Hamilton depuis la saison dernière, George Russell n'a pas encore pu rivaliser pour un titre de champion du monde, compte tenu des performances de Mercedes. Cependant, l'ancien pilote Williams n'hésite pas à prévenir l'homme aux sept titres mondiaux. Mais cela pourrait mal finir entre les deux, si l'on se réfère au passif de Lewis Hamilton avec ses coéquipiers.

Présenté comme un grand espoir de la Formule 1, George Russell a rapidement récupéré le baquet de Valtteri Bottas après avoir prouvé son talent au volant d'une modeste Williams. Le Britannique est donc le coéquipier de Lewis Hamilton depuis la saison dernière, mais il n'a pas encore pu bénéficier d'une Mercedes capable de lui permettre de jouer le titre. Par conséquent, les relations entre les deux pilotes sont au beau fixe. Mais George Russell prévient Lewis Hamilton et assure que lorsque Mercedes sera de nouveau en mesure de jouer le titre, il aura l'intention de battre son prestigieux coéquipier.

Russell veut battre Hamilton

« Je ne me vois pas comme un coéquipier de Lewis, je me vois comme un pilote de Formule 1 dans l’une des plus grandes équipes de tous les temps. Je me réveille tous les matins en me disant que j’ai la possibilité de battre tout le monde et de me battre pour le championnat du monde lorsque nous aurons la voiture pour le faire. Le fait d’être coéquipier avec Lewis est vraiment génial, on doit rester alertes et vigilants tous les deux. J’ai montré l’année dernière ce que j’étais capable de faire avec mon rythme, mes performances – et j’ai gagné une course au Brésil. C’est la même chose cette année, je pense que c’est toujours très serré entre nous deux. Pour être honnête, j’en suis fier. Je veux battre tout le monde. Mais je dois aussi reconnaître que j’affronte le plus grand de tous les temps », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

Lewis Hamilton sait martyriser ses coéquipiers

Une annonce qui ne devrait pas totalement rassurer Toto Wolff. Et pour cause, le patron de Mercedes est bien placé pour savoir que lorsqu'un pilote rivalise avec Lewis Hamilton au sein de la même écurie, cela peut très mal tourner. En 2016, Nico Rosberg va ainsi battre le Britannique est devenir champion du monde. Grâce à son immense avantage sur la concurrence, Mercedes a pu remporter les deux titres, mais les deux pilotes, pourtant amis d'enfance, ont vécu une saison durant laquelle l'ambiance était délétère en interne. La rivalité a d'ailleurs atteint son paroxysme en Espagne lors du Grand Prix de Catalogne durant lequel les deux pilotes Mercedes se sont accrochés après le départ, offrant à un certain Max Verstappen sa première victoire. Après son titre de champion du monde, l'Allemand a été remplacé par Valtteri Bottas, un vrai numéro 2 qui n'a jamais fait d'ombre à Lewis Hamilton.

Mais ce n'est pas le seul exemple de rivalité intense entre le septuple champion du monde et son coéquipier. Dès sa première saison en F1, en 2007, Lewis Hamilton est lancé dans le grand bain par McLaren face à Fernando Alonso, qui n'est autre que le double champion du monde en titre. Et au terme d'une saison durant laquelle les coups bas se seront enchaînés, les deux pilotes McLaren diront adieu au titre de champion du monde. Leur rivalité a permis à Kimi Räikkönen de rafler le titre, qui reste à ce jour le dernier de Ferrari.

Par conséquent, Mercedes est prévenue. Rares sont les pilotes ayant réussi à mettre à mal la domination de Lewis Hamilton au sein d'une même écurie. Mais lorsqu'ils y parviennent, cela peut très mal tourner. Et Toto Wolff n'a surement pas envie que la rivalité Hamilton-Russell ne devienne un problème comme ce fut le cas avec Fernando Alonso et Nico Rosberg.