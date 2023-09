F1 : Alonso ne s’est pas trompé, il jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, Fernando Alonso impressionne et retrouve les sommets avec Aston Martin. Troisième du championnat du monde, l'Espagnol ne peut rien faire fasse à Max Verstappen et sa Red Bull, mais il peut toutefois se targuer d'avoir pris la bonne décision en quittant Alpine. Et pourtant, le double champion du monde a rarement brillé par ses choix de carrière.

Après une saison délicate chez Alpine, Fernando Alonso a pris tout le monde de court en annonçant durant la saison 2022 qu'il remplacerait Sebastian Vettel chez Aston Martin. Un choix qui n'a pas manqué de faire parler puisque l'écurie britannique était l'une des moins performantes à ce moment-là tandis qu'Alpine affichait de grandes ambitions. Mais compte tenu de la trajectoire des deux équipes, force est de constater que l'Espagnol a fait le bon choix. Mais les doutes étaient légitimes l'année dernière, d'autant plus que Fernando Alonso a beaucoup moins brillé par ses choix de carrière que par son talent.

Alonso fait enfin le bon choix

En effet, durant sa carrière le natif d'Oviedo s'est rarement distingué par ses changements d'écurie. Après ses deux titres mondiaux obtenus en 2005 et 2006, Fernando Alonso a effectivement rejoint McLaren. Un timing très particulier puisque dans le même temps, un rookie prometteur était lancé par l'écurie britannique. Son nom ? Lewis Hamilton. Et celui qui deviendra une légende de la F1 était déjà très talentueux ce qui a créé de vives tensions en interne qui ont eu pour conséquence la perte du titre mondial. Par conséquent, l'Espagnol a été invité à partir après seulement une saison, et il a opté pour un retour chez Renault. Mais l'écurie française était très loin du niveau qui avait permis à Fernando Alonso de décrocher ses deux titres mondiaux. Résultat, après deux saisons quelconques, l'Espagnol s'engage chez Ferrari. Difficile de parler de mauvais choix, mais l'écurie italienne n'était pas dans sa meilleure période et bien qu'il soit passé proche d'un troisième titre en 2010 et 2012, Alonso partira après cinq saisons et décide de revenir chez McLaren qui relance son association historique avec Honda. Et ce sera un fiasco total. Lassé de se battre en fond de grille, le double champion du monde décidera même de mettre un terme à sa carrière en 2018. Il reviendra deux ans plus tard chez Alpine, ex-Renault, avant donc de prendre la pari de rejoindre Aston Martin. Un pari payant. Enfin.

Alonso s'enflamme pour son arrivée chez Alpine

D'ailleurs, dans une interview accordée à El Larguero , Fernando Alonso se réjouit d'avoir choisi Aston Martin pour la suite de sa carrière : « Il s'agit d'un concours de circonstances. D'abord, Vettel a pris sa retraite, sans cela cela aurait été impossible. La deuxième, c'est qu'Alpine négociait depuis plusieurs mois et que rien n'a abouti, j'ai constaté un manque de professionnalisme. Et puis cet Aston... Si Vettel a pris sa retraite jeudi, il avait un rôle à jouer samedi. C'était une aventure, ils étaient septièmes au classement des constructeurs, il y avait un risque dans ce changement, mais ça a bien marché (...) Je pense que le niveau d'ambition était plus élevé chez Aston Martin que chez Alpine ». Et alors qu'il se bat actuellement pour la troisième place au classement général, l'Espagnol se projette également sur la saison prochaine.

«Je pense à 2024 parce que l'ambition est de gagner»