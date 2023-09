F1 : Fernando Alonso prévient Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant que Max Verstappen fait cavalier seul dans la course au titre, la bataille pour les places d'honneur fait rage. Ainsi, alors que Sergio Pérez semble avoir de la marge pour la place de vice-champion du monde, Fernando Alonso et Lewis Hamilton se battent pour la troisième place. Une lutte commentée par l'Espagnol.

Rivaux historique, Lewis Hamilton et Fernando Alonso s'étaient notamment livrés une bataille hallucinante chez McLaren en 2007. Au point de perdre le titre mondial au profit de Kimi Räikkönen. Et cette saison, les deux pilotes sont de nouveau en concurrence, mais cette fois-ci pour la troisième place du championnat du monde. C'est pour le moment Fernando Alonso qui occupe cette position avec 6 petits points d'avance sur Lewis Hamilton. Et bien qu'il n'en fasse pas une priorité, le pilote Aston Martin espère bien battre son ancien coéquipier.

Alonso évoque sa bataille face à Hamilton

« Je pense à 2024 parce que l'ambition est de gagner, c'est ce que pensent tous les sportifs. On ne veut pas être 3ème ou 5ème. 2024 est important. Nous pensions qu'en 2023 nous allions progresser et qu'en 2024 nous allions pouvoir monter sur le podium... et regardez comment cette année s'est déroulée. En mon for intérieur, et vu la façon dont cette année s'est déroulée, après avoir été troisième après 15 courses, je veux le rester jusqu'à la fin. Si je termine quatrième et que Hamilton nous dépasse, il ne se passera rien, mais j'aimerais monter sur le podium du championnat du monde de F1 », lance le double champion du monde dans une interview accordée à El Larguero .

Alonso veut «marquer» Hamilton