F1 : En plein cauchemar, Gasly interpelle Alpine

Pierrick Levallet

Alpine n'arrive pas à revenir sur une bonne dynamique cette saison. Après un podium décroché aux Pays-Bas, l'écurie française a replongé dans ses travers à Monza ce dimanche. Esteban Ocon n'a pas terminé la course et Pierre Gasly est arrivé en quinzième position avec presque un tour de retard sur Max Verstappen. Vivant un cauchemar en 2023, le pilote de 27 ans a interpellé son équipe pour la saison 2024.

Cette saison, Alpine n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Sixième du classement constructeur à 42 points de McLaren et à 510 longueurs du leader Red Bull, l’écurie française peine à se montrer performante en 2023. Si le podium de Pierre Gasly aux Pays-Bas a surpris pas mal de monde, ce résultat a fait office d’exception. À part à Zandvoort, aucun des deux pilotes d’Alpine n’a été en mesure d’entrer dans le top 5 cette année.

F1 : Le remplaçant de Gasly se fait virer, Mercedes tacle Red Bull https://t.co/udDYG2Aq8g pic.twitter.com/DYnkM73uV2 — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Alpine n’y arrive pas

Le Grand Prix de Monza n’a pas dérogé à la règle. Alors qu’Esteban Ocon n’a pas terminé la course, Pierre Gasly a fini à la quinzième place avec un peu plus de 82 secondes de retard sur Max Verstappen ce dimanche. Le pilote de 27 ans estime ne pas être suffisamment bien équipé pour permettre à Alpine d’obtenir de meilleurs résultats. Alors qu’il vit une année qui a des allures cauchemardesque, le Français a interpellé son équipe pour la saison 2024.

Gasly réclame «un package plus performant» pour 2024