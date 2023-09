F1 : Catastrophe pour Alpine, Gasly déballe tout

Benjamin Labrousse

Ce samedi, Alpine a connu une journée catastrophique à Monza en observant les éliminations respectives d’Esteban Ocon et de Pierre Gasly dès la Q1. Dans un contexte où le manque de rythme de la monoplace française est pointé du doigt, Pierre Gasly a affirmé que le manque de performance était compréhensible pour l’écurie française.

Ce dimanche, Pierre Gasly et Esteban Ocon s’élanceront respectivement depuis la 17ème et la 18ème position sur la grille. Un cauchemar pour l’écurie française pourtant retrouvée la semaine passée lors du Grand Prix des Pays-Bas.

F1 : L’exploit de Pierre Gasly https://t.co/0ZPNN0FevN pic.twitter.com/x4wkYy7yYs — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

«On manque juste de performance sur ce tracé»

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Pierre Gasly a livré son ressenti suite à cette terrible séance de qualification pour Alpine. « On avait déjà vu hier que ça allait être très compliqué aujourd'hui sur une piste pareille. On a vu nos faiblesses hier, on a essayé d'améliorer quelques petits trucs, mais malheureusement je pense que c'est tout ce qu'il y avait [à extraire de la voiture]. On aurait pu faire un petit peu mieux, j'ai été un peu gêné par Esteban pour commencer mon tour mais ça n'aurait pas changé la face du monde. Malheureusement, on manque juste de performance sur ce tracé. C'est très clair, on sait pourquoi on est [à ce niveau-là]. Je ne vais pas [m'étendre] là-dessus mais, oui, on a très clairement des difficultés sur ce tracé qu'il faudra améliorer pour la saison prochaine » .

« C'est clair que c'est un week-end compliqué pour l'instant»