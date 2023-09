F1 : À domicile, Ferrari jubile !

Benjamin Labrousse

En difficulté cette saison, Ferrari peut compter sur la présence des nombreux tifosis ce week-end à Monza. Lors du Grand Prix d’Italie, la Scuderia espère réellement pouvoir réaliser une belle performance. Cela tombe bien, Carlos Sainz s’est clairement distingué lors des deux premières séances d’essais libres, tandis que Charles Leclerc apprécie toujours le soutien du public.

Deuxième puis premier des deux séances d’essais libres du Grand Prix d’Italie ce vendredi, Carlos Sainz a fait honneur à la Scuderia Ferrari. Malgré une saison déjà manquée pour l’écurie italienne, l’équipe de Frédéric Vasseur se doit de performer à domicile. Ainsi, Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont livrés sur l’importance de bénéficier du soutien du public italien pour leurs performances respectives.

«Nous allons continuer à essayer de trouver plus de performance»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Carlos Sainz déclare : « Dans l’ensemble, ce vendredi a été positif pour l’équipe. La voiture semble avoir retrouvé son rythme ce week-end et les caractéristiques du circuit semblent mieux nous convenir. Nous ne sommes que vendredi et demain ne sera pas facile, car le peloton est très serré et plusieurs voitures se tiennent en quelques dixièmes. Nous allons continuer à essayer de trouver plus de performance, en particulier pour les longs runs où je pense qu’il y a plus de place pour l’amélioration. C’est génial de rouler devant cette foule incroyable ici à Monza ! » .

«Ils sont toujours ici pour nous soutenir au maximum»