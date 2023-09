F1 : Lewis Hamilton marque encore l’histoire !

Jean de Teyssière

C'est officiel depuis ce jeudi : Lewis Hamilton a prolongé son contrat avec Mercedes jusqu'en 2025. Arrivé en 2013 dans l'écurie allemande, le pilote Mercedes y passera donc 12 ans, ce qui constitue un record en Formule 1. Retour sur les collaborations entre les pilotes et les écuries les plus longues de l'histoire de la Formule 1.

Débutée en 2013, la collaboration entre Lewis Hamilton a été très fructueuse. Le Britannique a été champion du monde à 6 reprises, en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 tandis que Mercedes a été championne du monde des constructeurs huit fois, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Ce qui explique les mots de Toto Wolff à l'annonce de la prolongation de son pilote britannique de 38 ans : « Notre partenariat avec Lewis est l'un des plus fructueux de l'histoire du sport. » Après le Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton a disputé 213 Grands Prix sous les couleurs de Mercedes.

Verstappen, 12 ans chez Red Bull ?

Le double champion du monde de Formule 1, Max Verstappen devrait lui aussi battre un record de longévité avec Red Bull. Il pourrait rejoindre Lewis Hamilton puisque lui aussi est lié encore longtemps avec son écurie. Le Néerlandais est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 et son arrivée en 2016 pourrait donc faire qu'il restera lui aussi 12 ans dans la même écurie. Après avoir démarré 153 fois sous Red Bull, Max Verstappen pourrait remporter son troisième titre de champion du monde. Il restera comme le pilote ayant réussi à mettre fin à l'hégémonie historique de Mercedes.

Schumacher, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans

Il a sa place parmi les grands hommes de l'histoire de la Formule 1. En signant en 1996 chez Ferrari, Michael Schumacher ne s'imaginait sûrement pas y rester aussi longtemps. Et pourtant, 10 ans plus tard, en 2006, il fait ses adieux à l'écurie italienne, après avoir marqué l'histoire de la Formule 1. Il reste à ce jour, avec Lewis Hamilton, le pilote étant resté le plus longtemps dans une écurie. Cette collaboration mythique a permis à l'Allemand de remporter cinq titres de champion du monde, entre 2000 et 2004 et à l'écurie italienne d'être six fois championne du monde entre 1999 et 2004. En tout, Michael Schumacher a pris le départ sous Ferrari 180 fois.

Coulthard et Hakkinen, 8 ans chez McLaren

Dans ses années phares, McLaren a réussi à garder de nombreux pilotes quelques années. C'est notamment le cas de Mika Hakkinen et de David Coulthard. Le Finlandais est resté dans l'écurie anglaise de 1993 à 2001 tandis que le Britannique est resté de 1996 à 2004. Après 131 courses chez McLaren, Hakkinen a été champion du monde deux fois, en 1998 et 1999 contrairement à David Coulthard et ses 150 courses chez McLaren qui n'a réussi qu'à être vice-champion du monde en 2001.

Massa et Button, 7 à la suite

Chez Ferrari, Felipe Massa a brillé, sans jamais réussir à devenir champion du monde. Il l'est presque en 2008 mais le jeune Lewis Hamilton lui pique la couronne qui lui était promise. Arrivé en 2006 dans l'écurie italienne, le Brésilien ne quittera son baquet qu'en 2013, après 139 Grands Prix sous le signe du cheval cabré. Après une brève pige chez Brawn en 2009, durant laquelle il termine tout de même champion du monde, Jenson Button arrive chez McLaren avec l'ambition de continuer sur sa lancée. Malheureusement pour le Britannique, malgré 136 Grands Prix avec l'écurie anglaise, il ne parviendra jamais à réitérer son exploit de 2009 ne remportant que huit courses au total. Mais il y restera 7 ans ce qui est une belle preuve de fidélité.