F1 : Fernando Alonso choisit Lewis Hamilton, c'est une surprise

Comme il est de coutume tous les ans, Monza est très régulièrement le théâtre d'annonces concernant le futur des pilotes. Cette saison ne déroge pas à la règle puisque Mercedes a officialisé la prolongation de ses deux pilotes, à savoir George Russell et Lewis Hamilton qui sont désormais liés à l'écurie de Toto Wolff jusqu'en 2025. Un choix parfaitement logique selon Fernando Alonso qui encense son ancien rival.

C'était un secret de Polichinelle, mais c'est désormais officiel, Lewis Hamilton reste chez Mercedes. Alors que son contrat arrivait à échéance à l'issue de la saison, le septuple champion du monde a prolongé jusqu'en 2025, tout comme son coéquipier George Russell, et pourrait donc imiter un certain Fernando Alonso en étant toujours pilote après 40 ans. D'ailleurs, l'Espagnol valide le choix de Mercedes.

«Je pense qu’ils choisissent la vitesse, comme cela a toujours été le cas dans le sport automobile»

« Je pense qu’ils choisissent la vitesse, comme cela a toujours été le cas dans le sport automobile. Je n’ai jamais vu une équipe de rallye, de MotoGP ou de F1 choisir le plus lent des deux pilotes. C’est toujours comme ça », assure Fernando Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'encenser Lewis Hamilton, son ancien rival.

«Si j’étais chef d’équipe aujourd’hui, je resterais avec Hamilton»