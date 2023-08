F1 : Fernando Alonso a refusé un incroyable projet

Arnaud De Kanel

Après avoir pris une année sabbatique en 2020, Fernando Alonso est finalement revenu en Formule 1 dès 2021 avec Alpine avant de rejoindre Aston Martin. Et durant cette pause, il a été sollicité pour rejoindre d'autres disciplines. L'ancien double champion du monde reconnait notamment avoir repoussé les avances de l'IndyCar.

Fernando Alonso est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. L'Espagnol a connu la gloire en Formule 1 avec ses deux titres de champion du monde mais aussi en dehors puisqu'il a remporté les 24h du Mans en 2017. Sa réputation n'est donc plus à faire et lorsqu'il avait décidé de se retirer de la Formule 1 en 2020, l'actuel pilote Aston Martin a reçu des propositions d'autres disciplines.

Alonso explique son retour en F1

Le natif d'Oviedo est finalement revenu de lui-même en Formule 1. « Il y a eu un moment où l’idée m’est venue de revenir sérieusement. Personne ne m’a influencé. Je pense que c’était juste après la pandémie, en 2020. La F1 a été retardée de quelques mois, comme tout le monde parce que nous étions tous enfermés. Pendant ces mois de confinement, nous étions à la maison, je venais de terminer le Dakar et je devais réfléchir au prochain défi que je voulais relever. Je savais que je voulais refaire le Dakar mais c’est une course par an et je sais que je le referai. Je voulais un programme qui complèterait un peu plus la saison. Je me souviens avoir regardé un Grand Prix à la maison, sur le canapé, l’une des premières courses après la pandémie, et je ne sais pas pourquoi j’ai dit ’Je vais essayer de revenir en Formule 1' », a reconnu Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Et pour cause, l'Espagnol ne voulait pas retourner en IndyCar à cause des dangers de la discipline.

«Je ne voulais pas vraiment retourner à l’Indy 500 ou même en IndyCar»