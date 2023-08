F1 : Dominé par Verstappen, Alonso annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Deuxième à l’arrivée du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche après-midi, Fernando Alonso n’est pas passé loin de sa première victoire avec Aston Martin. Assurément l’un des meilleurs pilotes de la course, l’Espagnol de 42 ans a toutefois buté sur un Max Verstappen imprenable. Après cette belle deuxième place, Alonso a affirmé avoir faim de victoires.

À domicile, Max Verstappen a égalé le record de neuf victoires consécutives, qui était détenu par Sebastian Vettel. Une nouvelle fois plus rapide que les autres, le Néerlandais a toutefois dû faire face à un retour de Fernando Alonso assez agressif lors des derniers tours.

F1 : Le rêve est terminé pour Alonso https://t.co/nGWZoQsUxB pic.twitter.com/pYiUSEsqvt — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

« La voiture était très rapide aujourd'hui »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Fernando Alonso a analysé cette deuxième place obtenue à Zandvoort. « C'était une course très, très intense, avec le début sur le mouillé. Nous étions très rapides et nous nous sommes arrêté peut-être un tour trop tard [pour chausser les intermédiaires], mais dans le même tour que les leaders. La voiture était très rapide aujourd'hui, très compétitive, très facile à piloter. Dans ces conditions, vous avez besoin d'une voiture en laquelle vous pouvez avoir confiance et j'ai fait confiance à la voiture aujourd'hui, donc j'ai aimé [cette course] » .

« Nous allons bientôt gagner une course, nous nous en rapprochons »