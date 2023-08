F1 : Surprise chez Mercedes, il jubile

Benjamin Labrousse

2ème au classement des constructeurs loin derrière Red Bull, Mercedes court toujours après sa première victoire de la saison. Alors que ce samedi avait lieu les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, les Flèches d’Argent ont connu un après-midi mitigé. Malgré la 13ème place décevante de Lewis Hamilton, l’écurie allemande s’est rattrapée avec la 3ème place de George Russell. Ce dernier se prépare à une belle bataille ce dimanche.

Longtemps habitué à dominer le monde de la Formule 1, Mercedes doit désormais faire face à l’incroyable hégémonie de Red Bull et surtout de Max Verstappen. Mis à part la pole position obtenue par Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Hongrie, l’écurie dirigée par Toto Wolff n’a pas trouvé grand-chose à se mettre sous la dent. Ce dimanche à Zandvoort, les Flèches D’Argent pourraient néanmoins tenter de viser un nouveau podium grâce à la belle 3ème place obtenue par George Russell lors de la séance de qualifications ce samedi.

«Les qualifications étaient un point fort pour moi en début d'année»

Dans des propos rapportés par l’Équipe , George Russell s’est félicité de cette 3ème position, lui qui s’est montré assez irrégulier lors des qualifications cette saison. « Je suis très heureux d'être troisième aujourd'hui. Les qualifications étaient un point fort pour moi en début d'année mais ça m'a un peu échappé. Je suis content de m'être rafraîchi les idées grâce à la pause et d'être reparti du bon pied » .

«J'espère qu'on aura une belle bataille»