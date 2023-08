Sensation en F1, il veut faire tomber Verstappen

Pierrick Levallet

Huitième du classement des pilotes, Lando Norris commence peu à peu à surprendre son monde. Ayant obtenu d'excellents résultats récemment, comme en Hongrie, le pilote de McLaren se montre plutôt redoutable. Leader lors de la deuxième séance des essais libres en marge du Grand Prix des Pays-Bas, le Britannique s'est d'ailleurs dit prêt à faire tomber Max Verstappen.

Après un début de saison plutôt délicat avec McLaren, Lando Norris commence peu à peu à surprendre son monde. Huitième du classement général, le pilote de 23 ans a obtenu de bons résultats récemment, comme en Hongrie avec sa deuxième place. Et lors des séances d’essais libres aux Pays-Bas, le Britannique a fait forte impression. Lando Norris a notamment signé le meilleur temps de la deuxième session, devant Max Verstappen. Le compatriote de Lewis Hamilton entend d’ailleurs réitérer son exploit ce samedi lors des qualifications.

«C’est une bonne journée pour nous»

« C’est bon d’être de retour dans la voiture. Je me sentais un peu rouillé, je dois le dire, mais quelques tours et vous êtes de nouveau dans le coup. Mais c’est une bonne journée pour nous. Nous avons sacrifié une bonne partie des EL1 pour faire des essais aérodynamiques, donc nous avons été un peu en retard pour apprendre, essayer et tester certaines choses, mais ce sont des choses précieuses pour l’avenir. Finir comme nous l’avons fait aujourd’hui est encourageant et nous permet d’attendre demain avec impatience » a lancé Lando Norris dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ça va être la bagarre pour la première place»