F1 : Ferrari dans le dur, Leclerc passe aux aveux

Pierrick Levallet

Lors des séances d'essais libres en marge du Grand Prix des Pays-Bas, Charles Leclerc a rencontré quelques difficultés avec sa Ferrari. Le pilote de 25 ans n'a pas obtenu les résultats escomptés sur la piste néerlandaise. Le Monégasque n'a néanmoins pas manqué de souligner qu'avec quelques progrès, il pourrait facilement remonter dans le top 3.

À l’approche du Grand Prix des Pays-Bas, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Charles Leclerc sur la piste de Zandvoort. 16e de la première séance d’essais libres, le Monégasque est remonté à la 11e place après la deuxième session. Mais les résultats du pilote de Ferrari ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances. Charles Leclerc a d’ailleurs reconnu avoir eu quelques difficultés avec sa voiture sur le circuit néerlandais.

«Il y a une grande marge de progression»

« Ce n’était pas bon, on a eu des difficultés. Les EL1 ont été très compliquées, on allait dans la bonne direction en EL2 mais il faut encore progresser avant demain. Ceci dit, tout le monde est si près que si nous gagnons deux ou trois dixièmes on sera troisièmes ou quatrièmes. Le feeling n’était pas génial, il y a une grande marge de progression mais on doit comprendre ce qui n’allait pas et progresser avant demain. Il s’agit de détails car on a fait des changements entre EL1 et EL2 qui allaient dans la bonne direction, et on doit faire pareil pour demain » a confié Charles Leclerc dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Si on progresse demain on pourrait être dans le top 3 !»