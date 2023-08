F1 : Verstappen vise une triplé historique

Arnaud De Kanel

Victorieux des huit derniers Grands Prix, Max Verstappen a l'occasion d'égaler le record de succès consécutifs détenus par Sebastian Vettel en cas de victoire dimanche à Zandvoort. Mais le Néerlandais vise également un troisième succès de suite sur ses terres, une performance qui fera date dans l'histoire du GP des Pays-Bas.

Max Verstappen ne vient chercher rien d'autre que la victoire à Zandvoort. Après un mois de pause, le Néerlandais se tient prêt. « Les vacances d’été ont été vraiment bonnes, j’ai passé pas mal de temps à me détendre avec des amis. Je suis impatient de commencer la seconde moitié de la saison maintenant et quelle meilleure façon de commencer qu’aux Pays-Bas. C’est une piste incroyable et bien sûr, les fans sont incroyables là-bas, donc je suis vraiment excité de revenir en piste à domicile », confie le double champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Une victoire dimanche lui permettrait d'écrire l'histoire de son Grand Prix national.

Un triplé pour égaler Jim Clark

Le Néerlandais arrive en terrain conquis. Depuis que le Grand Prix des Pays-Bas est revenu au calendrier après une longue absence de plus de 30 ans, Max Verstappen a gagné à chaque fois. Victorieux en 2021 et en 2022, le pilote Red Bull pourrait donc triompher pour la troisième année consécutive. Dans l'histoire du GP des Pays-Bas, seul Jim Clark a réussi cette performance, de 1963 à 1965. Max Verstappen peut donc entrer encore un peu plus dans les livres d'histoire.

Un record de Clark va résister

Néanmoins, un succès ce dimanche à Zandvoort ne ferait pas de lui le pilote le plus victorieux aux Pays-Bas. En effet, le classement est dominé par Jim Clark et ses 4 succès. Double vainqueur, Max Verstappen est pour le moment l'égal d'Alain Prost, de James Hunt, d'Alberto Ascari et de Jack Brabham sur ses terres. Une troisième victoire dans son pays ce dimanche le placerait à hauteur de Niki Lauda et de Jackie Stewart.