F1 : Mercedes en danger pour l'avenir de Lewis Hamilton ?

Jean de Teyssière

Depuis 2013, Lewis Hamilton est un pilote de Mercedes et son contrat prend fin en 2023. Il ne reste donc plus que quelques mois à Mercedes pour prolonger son pilote, chose que l'écurie veut à tout prix. Le Britannique a souvent vu son nom être lié à Ferrari et pour le moment, tout est encore possible puisque sa prolongation n'a pas encore été signée...

Depuis sa traumatisante deuxième place en 2021 lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, Lewis Hamilton n'a plus remporté de Grand Prix. Le pilote britannique a eu du mal à exister en 2022 et cette saison, cela semble aller mieux. Le septuple champion du monde, âgé de 38 ans, souhaite tout de même poursuivre sa carrière.

« Il l’a lui-même dit, Lewis souhaite faire moins de jours marketings, avoir moins d’engagements »

L'ancien pilote de Formule 1, David Coulthard explique pourquoi le contrat de Lewis Hamilton n'a pas encore été signé, dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « Mercedes veut un certain temps de la part de Lewis pour ses partenaires. Ils ont vendu du sponsoring et dans celui-ci, il doit y avoir un accès à leurs pilotes. Certaines entreprises ont signé parce que Lewis est là, plutôt que George Russell. Il l’a lui-même dit, Lewis souhaite faire moins de jours marketings, avoir moins d’engagements . »

« Le contrat n'est toujours pas prêt et toujours en train de virevolter entre les avocats de Lewis et ceux de Mercedes »