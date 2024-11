Real Madrid : Mbappé arrive, il est pétrifié !

Thomas Bourseau

Certes, Kylian Mbappé n'a pas la précision clinique d'antan au PSG depuis sa signature au Real Madrid à l'intersaison. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France et nouveau numéro 9 du club merengue reste dangereux. C'est en effet le constat dressé par Borja Jimenez, entraîneur de Leganes qui n'est autre que le prochain adversaire du Real Madrid en Liga.

En 16 matchs avec le Real Madrid depuis sa première contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe le 14 août dernier (2-0), Kylian Mbappé n'a inscrit que 8 buts. Un bilan qui n'est pas vraiment au niveau de ses standards habituels, mais le capitaine de l'équipe de France doit s'acclimater à un nouvel environnement et nouveau club après 7 ans au PSG.

Mbappé fait peur à l'entraîneur de Leganes

Aligné à la pointe de l'attaque du Real Madrid par Carlo Ancelotti au vu du statut de Vinicius Jr qui évolue à la position préférentielle de Kylian Mbappé sur l'aile gauche, le numéro 9 du Real Madrid instille tout de même la peur chez certains adversaires du Real Madrid malgré tout. C'est notamment le cas de l'entraîneur de Leganes, Borja Jimenez, qui recevra la Casa Blanca de Carlo Ancelotti dimanche soir.

«Certains entraîneurs disent qu'ils veulent jouer contre les meilleurs. Je ne suis pas de cet avis»

« Aujourd'hui, quand on analyse le Real Madrid, Mbappé fait presque tout bien. Il a besoin d'espace pour exploser et s'il joue à gauche, ce sera très difficile pour les adversaires. Certains entraîneurs disent qu'ils veulent jouer contre les meilleurs. Je ne suis pas de cet avis ». a confié Borja Jimenez à l'approche de la rencontre de Liga entre Leganes et le Real Madrid.