F1 : Une écurie surprise veut surclasser Leclerc et Hamilton

Jean de Teyssière

En haut du classement, que ce soit celui des pilotes ou des constructeurs est sans appel : Red Bull domine tout le monde. Max Verstappen et Sergio Pérez occupent les deux premières places du classement des pilotes tandis que Red Bull est largement premier avec 503 points, le deuxième, Mercedes n'a que 247 points. Et une écurie, McLaren, espère pouvoir finir fort la saison, au point de terminer derrière Red Bull.

Oscar Piastri et Lando Norris vont devoir mettre les bouchées doubles. Si le second cité a déjà terminé deux fois sur le podium cette saison, il va falloir qu'il réédite cet exploit plusieurs fois durant la deuxième partie de saison. Actuellement cinquième du classement des constructeurs avec 103 points, les ambitions de l'écurie McLaren sont très grandes, même si devant eux se trouvent des références comme Ferrari de Charles Leclerc et Mercedes de Lewis Hamilton.

« Nous essayons de nous rapprocher de Max, mais chaque fois que vous pensez que vous êtes proche, il s’éloigne »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Zak Brown, le PDG de McLaren estime que Red Bull est intouchable pour le moment : « Red Bull est une équipe incroyable. Nous essayons de nous rapprocher de Max, mais chaque fois que vous pensez que vous êtes proche, il s’éloigne. C’est impressionnant à regarder même si ça fait mal . »

F1 : Hamilton recale Ferrari, c’est une habitude https://t.co/lAfW4UgKGR pic.twitter.com/Zf1bGOWup8 — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

« Être la deuxième équipe la plus rapide à la fin de la saison, la meilleure des autres, serait très satisfaisant »