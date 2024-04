F1 : «Imbattable», Red Bull se lâche sur Verstappen

Benjamin Labrousse

Vainqueur de quatre des cinq premiers Grand Prix de la saison, Max Verstappen semble se diriger tout droit vers un quatrième sacre de champion du monde consécutif. Pilote hors pair, le Néerlandais fait le bonheur de son écurie comme l’a récemment confirmé Helmut Marko, qui voit en lui un pilote imbattable.

Max Verstappen fait partie de ce cercle très fermé de sportifs étant capables de tuer le suspense avant même le début d’un événement. La question n’est plus tant de savoir qui remportera le prochain Grand Prix du calendrier, mais plutôt avec combien de secondes d’avance « Super Max » devancera ses poursuivants. Le Néerlandais est une fois de plus seul au monde, et seul un problème technique lui aura coûté la victoire en Australie.

« Il va de mieux en mieux, même si c’est difficile à imaginer après la saison dernière »

Dans des propos relayés par F1Only , le directeur des filiales jeunes de Red Bull Helmut Marko s’est félicité de la régularité, et surtout de l’approche en course de son champion : « Max est sur la bonne voie pour défendre avec succès son titre. Il va de mieux en mieux, même si c’est difficile à imaginer après la saison dernière. Cela est également évident lors de la configuration de la voiture. Même lors d’un week-end Sprint comme à Shanghai, il y va étape par étape, à partir des essais libres jusqu’aux qualifications Sprint. Il y a aussi une harmonie entre Max et GP [Gianpiero Lambiase, son ingénieur de course] » .

« Max n’est plus impatient »