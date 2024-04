F1 : Il signe son contrat et veut faire tomber Verstappen

Jean de Teyssière

Fin janvier, Lando Norris a prolongé avec McLaren pour plusieurs années. Quelques jours plus tard, Ferrari annonçait que Lewis Hamilton serait un de leur pilote la saison prochaine, laissant une place vacante chez Mercedes. Mais Norris n'a pas l'air de s'en soucier, lui qui annonce ne même pas avoir peur de Max Verstappen.

Quatrième constructeur la saison dernière, McLaren est en train de peu à peu retrouver ses lettres de noblesse. L'écurie britannique a choisi de parier sur l'avenir avec son duo Norris-Piastri qui a montré de belles choses la saison dernière. Et vu l'état d'esprit de l'un de ses pilotes, cela semble être une bonne idée.

«Je me fixe des objectifs élevés, je sais de quoi je suis capable»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lando Norris a raconté comment il vivait cette saison de Formule 1 : « Je ‘surpense’ beaucoup, je réfléchis beaucoup à différents scénarios, bons ou mauvais, et je suis absolument critique envers moi-même. Oui, je parle beaucoup avec mon cerveau Je suis toujours dans ma tête. Ce n’est pas que je ne sache pas me concentrer. C’est plutôt que je pense beaucoup à certaines choses et que je ne suis pas heureux tant que je n’ai pas trouvé de réponse à la question ou au problème en question. Je suis autocritique et je sais que cela peut paraître désagréable de l’extérieur, mais je regarde mes propres interviews et j’ai l’air tellement ennuyé et malheureux. C’est parce que mon esprit est tourbillonnant, je pense : Pourquoi ai-je fait une erreur ? Que se serait-il passé si j’avais fait ceci ou cela ? Et si j’avais essayé autre chose ? Mais je me fixe des objectifs élevés, je sais de quoi je suis capable, je veux essayer d’accomplir de grandes choses et je n’y parviendrai pas en me reposant sur mes lauriers. »

«Je n’ai aucunement peur de Max, je suis excité à l’idée de l’affronte»