F1 : McLaren fait une annonce, Verstappen peut trembler

Hugo Chirossel

Cette saison, Red Bull semble encore une fois au-dessus du lot. Deux Grand Prix ont été disputés pour le moment et Max Verstappen s’est imposé à chaque fois, juste devant son coéquipier Sergio Pérez. Pourtant, Lando Norris voit des motifs d’espoir et ne s’inquiète pas de cette supposée domination de l’écurie autrichienne.

Cette saison de Formule 1 a débuté comme s’était terminée la précédente, par la domination de Red Bull. L’écurie autrichienne, par le biais de Max Verstappen, a remporté les deux Grand Prix disputés pour le moment cette année. À chaque fois, le triple champion du monde en titre était suivi de son coéquipier Sergio Pérez. Pour le moment, seul Ferrari a accompagné les Red Bull sur le podium, Carlos Sainz à Bahreïn et Charles Leclerc en Arabie Saoudite.

F1 : Hamilton s'en va, une future star est attendue chez Mercedes https://t.co/7PwTIYcmN7 pic.twitter.com/jtHikQMdxi — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

« Je ne pense pas que ce soit inquiétant du tout »

Une situation qui n’inquiète pas du tout Lando Norris pour autant : « Non, je ne pense pas que ce soit inquiétant du tout, honnêtement. Si l’on considère qu’ils ont passé beaucoup de temps à développer et à fabriquer une nouvelle voiture pour cette année, je suis plutôt satisfait de la façon dont nous, McLaren, avons été proches de Red Bull. Même en qualifications, vous savez que ce n’était pas comme s’il avait eu la partie facile et qu’il avait été si convaincant. Je suis sûr qu’ils sont encore en train d’apprendre à connaître la voiture, c’est un concept très différent . »

« Je pense qu’il y a des signes d’espoir pour tout le monde »