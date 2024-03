F1 : Mercedes jette l’éponge avec Verstappen

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison en deçà des attentes, Mercedes espère rapidement trouver une solution, notamment au niveau de sa monoplace. La W15 ne réagit pas comme ce qui était prévu du côté de l’écurie allemande. Et si Toto Wolff a récemment affirmé croire en de beaux progrès, le directeur des Flèches d’Argent ne croit déjà plus à un duel avec Max Verstappen.

De quoi sera faite la suite des événements pour Mercedes ? Le début de saison des Flèches d’Argent et notamment de Lewis Hamilton est clairement décevant. 4ème au classement du championnat du monde des constructeurs pour le moment, l’écurie allemande espère rapidement trouver des solutions avec la W15, qui ne répond pas aux attentes initiales.

« Nous n'avons pas fait preuve d'un excès de confiance »

« La voiture se comporte toujours d'une certaine manière dans une certaine plage de vitesse, où nos capteurs et la simulation disent que c'est là que nous devrions trouver de l'appui, et où nous n'en trouvons pas » , a notamment expliqué Toto Wolff, qui croit par ailleurs que Mercedes est tout à fait capable d’inverser la tendance rapidement : « Nous n'avons pas fait preuve d'un excès de confiance. C'est probablement l'inverse. Nous voyons toujours le verre à moitié vide. Et cette attitude demeure, mais c'est aussi l'attitude à adopter pour résoudre le problème » .

« Est-ce suffisant pour battre un Max dans une Red Bull ? Non »