F1 : Verstappen chez Mercedes, Hamilton se lâche

Arnaud De Kanel

Très agacé par ce qui se passe en interne en ce moment chez Red Bull, Max Verstappen menace de claquer la porte pour rejoindre Mercedes. L'écurie allemande en rêve pour remplacer Lewis Hamilton et la probabilité de voir l'opération se réaliser augmente de jour en jour. Le septuple champion du monde estime que Mercedes ferait un bon choix en recrutant Verstappen.

Après avoir tout connu chez Red Bull, Max Verstappen va-t-il changer d'écurie à l'issue de la saison. Le triple champion du monde en titre a récemment indiqué qu'un départ pourrait être étudié, notamment en cas de départ d'Helmut Marko. De son côté, son père, Jos Verstappen, a ouvert la porte à un transfert chez Mercedes afin de remplacer Lewis Hamilton. Le Britannique s'est livré sur le nouveau feuilleton du moment.



F1 : Un crack se révèle, Red Bull interpelle Ferrari ! https://t.co/o4lYF0Hsxg pic.twitter.com/yscgFfV6vi — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Je ne dirais pas que je suis surpris»

« Verstappen annoncé chez Mercedes ? Je ne dirais pas que je suis surpris. Parce que c’est un excellent pilote et nous en avons parlé à l’époque [Abu Dhabi, 2021]. [...] Si vous dirigez une équipe, vous voulez avoir le meilleur pilote, vous voulez, en tant qu’équipe, le pilote qui attire les yeux, apporte les sponsors et il fait partie de ceux-là, donc je le comprends. Cela n’aurait aucun sens pour lui, mais ce sera intéressant à voir », a déclaré celui qui rejoindra Ferrari à la fin de la saison, lui qui est persuadé que Max Verstappen figure dans les petits papiers de Toto Wolff.

«Je suis sûr que Max est sur la liste»