F1 : Lewis Hamilton déjà éclipsé ?

Pierrick Levallet

À 26 ans, Max Verstappen continue de dominer la F1 d’une main de maître. Le Néerlandais a remporté les deux premiers Grand Prix de cette saison 2024, et il ne semble pas vouloir s’arrêter là. Déjà triple champion du monde, le pilote de Red Bull file vers une quatrième couronne. Il se montre même déjà en avance sur Lewis Hamilton dans certains aspects de sa carrière.

À 39 ans, Lewis Hamilton est considéré comme une véritable légende de la F1. Septuple champion du monde, le Britannique détient le record du nombre de sacres ex-aequo avec Michael Schumacher. Le pilote de Mercedes, qui rejoindra Ferrari en 2025, est même vu par certains comme le meilleur de tous les temps. Mais depuis 2021, Max Verstappen l’a détrôné en F1. Et le Néerlandais est même en avance sur son rival dans certains aspects de sa carrière.

Verstappen fait déjà mieux qu'Hamilton

En effet, Max Verstappen est déjà triple champion du monde à 26 ans. Il semble même filer droit vers une quatrième couronne puisqu’il continue de dominer la F1 d’une main de maître. Lewis Hamilton, lui, avait attendu ses 30 ans avant d’obtenir le troisième sacre de sa carrière en 2015. Mais ce n’est pas tout. Max Verstappen a également remporté plus de courses sur une saison que Lewis Hamilton. Le pilote de Red Bull, vainqueur de 19 des 22 Grands Prix de 2023, a très notamment dépassé le record du Britannique sur une année (11).

Verstappen, véritable phénomène de précocité

Enfin, Max Verstappen s’est montré plus précoce que Lewis Hamilton au début de sa carrière. Le Néerlandais est le plus jeune pilote à avoir participé à un Grand Prix de F1 (17 ans, 5 mois et 15 jours). Il est également le plus jeune à en avoir remporté un (18 ans). Lewis Hamilton avait dû patienter jusqu’à ses 22 ans avant de gagner son premier Grand Prix. Max Verstappen a aussi décroché sa première pole position bien plus tôt que le Britannique (21 ans, 10 mois et 5 jours contre 22 ans, 5 mois et 3 jours). Le Néerlandais a déjà prouvé qu’il pouvait faire mieux que Lewis Hamilton. Et s’il poursuit sur sa lancée, il pourrait bien finir par éclipser le septuple champion du monde.