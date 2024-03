F1 : «Fantastique», Verstappen écrase tout le monde et jubile !

Benjamin Labrousse

Sans grande surprise, Max Verstappen a remporté ce samedi le deuxième Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite. Le Néerlandais signe un deuxième succès consécutif cette saison, et a de nouveau devancé son coéquipier Sergio Perez. Sans concurrence et destiné à glaner un quatrième titre de champion du monde consécutif, Verstappen s’est confié avec grande joie après sa prestation du jour.

Et de 2. Une semaine après son premier succès de la saison à Bahreïn, Max Verstappen a remis les couverts ce samedi. A Djeddah, « Super Max » a une nouvelle fois écrasé la concurrence à bord de sa RB20. Le Néerlandais a largement devancé son coéquipier Sergio Perez, mais également Charles Leclerc (Ferrari), 3ème ce samedi en Arabie Saoudite. Seul point négatif pour Verstappen, le pilote de 26 ans n’a pas réussi à obtenir le point supplémentaire attribué au pilote ayant réalisé le meilleur tour en course, puisque c’est Charles Leclerc qui est allé chercher le meilleur temps sur son ultime tour de piste. Visiblement peu impacté par les différentes polémiques entourant Red Bull depuis le début de saison, Max Verstappen a signé sa 56ème victoire en carrière.

« Tout s’est bien passé »

Forcément, le triple champion du monde en titre a semblé très satisfait après sa course à Djeddah : « C’est un week-end fantastique, pour l’équipe mais aussi pour moi. Je me sentais très bien avec la voiture en course. Le dernier relais a été plus long que prévu à cause de la voiture de sécurité, et c’était glissant à la fin en doublant les retardataires, mais tout s’est bien passé » , a lâché Max Verstappen dans des propos relayés par l’ Auto Journal .

« Il y a beaucoup de G et c’était très physique »