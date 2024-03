F1 : Le calvaire continue pour Alpine, Gasly et Ocon font une promesse

Benjamin Labrousse

Après un premier week-end catastrophique à Bahreïn la semaine dernière, Alpine a récidivé ce vendredi à Djeddah. Les monoplaces d’Esteban Ocon et de Pierre Gasly n’ont pas passé la Q1, et ces derniers partiront depuis les 17èmes et 18èmes positions ce samedi (18h). Malgré ce passage très compliqué, les deux Français sont prêts à se battre pour voir la situation s’améliorer.

Ce vendredi, Alpine n’a pas véritablement connu de progression par rapport à Bahreïn. L’écurie française cherche toujours à améliorer sa voiture encore défaillante, mais cela n’aura pas suffit à Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux pilotes, malgré des qualifications compliquées à Djeddah, ne veulent pas se laisser morfondre.

F1 : Désastre chez Alpine, Gasly et Ocon montent au créneau https://t.co/wznn5qshh3 pic.twitter.com/TrwiT2fEmr — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

« Comme toujours, nous nous battrons en course »

« Les qualifications ont été difficiles pour nous à Djeddah, où il nous manque encore un peu de performance » , a lâché Esteban Ocon dans des propos relayés par F1Only . « Je dirais que j’ai maximisé la séance et cela n’a malheureusement pas suffi pour nous extraire de la Q1. Nous allons continuer à tout donner, garder la tête haute et puiser dans nos ressources pour obtenir plus de rythme de la voiture. Comme toujours, nous nous battrons en course et nous essaierons de prendre un bon départ demain. Notre vitesse de pointe est raisonnablement compétitive ce week-end, donc nous verrons comment nous pouvons courir face à la concurrence. Accumuler les données et en apprendre plus sur la monoplace nous est également indispensable » .

« Nous faisons de notre mieux pour progresser depuis notre situation actuelle »