F1 : Gasly et Ocon préparent du lourd chez Alpine !

La semaine dernière, Alpine a très mal débuté sa saison à Bahreïn. L’écurie française, dotée d’une monoplace encore imparfaite, n’avait pas réussi à inscrire le moindre point sur le premier Grand Prix de la saison. Désormais focalisés sur leurs essais libres à Djeddah en Arabie Saoudite, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont fait part de leurs impressions plutôt positives avant les qualifications.

C’était attendu, mais Alpine est passé à côté du premier rendez-vous de la saison à Bahreïn. La semaine passée, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont connu un calvaire lors des qualifications, terminant 19ème et 20ème sur la grille. Ainsi, les deux pilotes français ont à cœur de se rattraper ce week-end en Arabie Saoudite, et ce bien que l’A524 ne soit toujours pas au point.

« Nous avons fait deux séances solides »

13ème puis 15ème des deux séances d’essais libres ce jeudi, Esteban Ocon a annoncé la couleur pour l’avenir de la saison d’Alpine : « Nous avons fait deux séances solides avec beaucoup de tours effectués tant avec des charges élevées que faibles de carburant, donc nous avons collecté de nombreuses données et d’apprentissages pour l’avenir. Nous avons du travail à faire pour améliorer la voiture et les réglages du mieux possible d’ici demain. Il y a quelques domaines sur lesquels nous devons travailler, mais c’était un jeudi encourageant. Nous verrons ce que nous pouvons faire en qualifications demain soir » , a confié Ocon dans des propos relayés par F1Only .

« Nous semblons être un peu plus compétitifs que la semaine dernière »