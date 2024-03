F1 : Le patron de Red Bull répond au clan Verstappen

Hugo Chirossel

Alors que Christian Horner est accusé de comportement inapproprié, Jos Verstappen a poussé un coup de gueule à ce sujet le week-end dernier, après le Grand Prix de Bahreïn. Le père de Max Verstappen estime que la situation deviendra intenable si le directeur d’équipe de Red Bull reste en poste, un sujet évoqué par le principal intéressé en conférence de presse.

« La tension va demeurer dans l'équipe tant qu'il (Christian Horner, ndlr) reste en place. L'écurie est en danger de dislocation. On ne peut pas continuer comme ça. Ça va exploser. Il joue à la victime alors qu'il est l'un de ceux à la base du problème . » Après la victoire de son fils lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Jos Verstappen a critiqué la décision de Red Bull de maintenir Christian Horner. Ce dernier, accusé de comportement inapproprié envers une employée de l’écurie autrichienne, a été blanchi après qu’une enquête interne a été réalisée.

« Je suis évidemment au courant des commentaires qui ont été faits »

« Je suis évidemment au courant des commentaires qui ont été faits », a répondu Christian Horner en conférence de presse, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Il y a eu une discussion après la course et je pense que tout le monde se concentre sur l’avenir. L’équipe se concentre essentiellement sur la défense de ces deux titres mondiaux pour lesquels nous nous sommes battus si durement. Nous sommes très concentrés sur l’avenir et, comme je l’ai dit, des discussions ont eu lieu après la course de Bahreïn et nous regardons tous vers l’avant . »

« Nous avons convenu d’avancer et de nous concentrer sur l’avenir »