Coup de tonnerre en F1, Verstappen va imiter Hamilton ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est clairement le feu dans le paddock de la F1 depuis quelques semaines. L'annonce de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari en 2025 a dynamité la grille et c'est une grosse bataille qui se livre pour récupérer son baquet chez Mercedes la saison prochaine. Et c'est peut-être Max Verstappen qui va en hériter. Imitant ainsi son grand rival qui avait également pris un risque pour sa carrière avant un changement majeur de réglementation moteur.

En ce début de saison, la Formule 1 présente la particularité d'être plus intéressante à suivre au sein du paddock que sur le circuit. En effet, pendant que Max Verstappen continue son ultra-domination et qu'une hiérarchie difficile à faire évoluer se met en place, en coulisses, c'est le feu. L'annonce de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari en 2025 a lancé très tôt la silly season puisqu'un baquet majeur se retrouve libre, à savoir celui de la Mercedes du septuple champion du monde. Et c'est peut-être bien le pilote qu'on attendait le moins qui pourrait rejoindre l'équipe de Toto Wolff. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen est effectivement cité parmi les candidats les plus chauds pour débarquer chez Mercedes.

F1 : Verstappen chez Mercedes, Hamilton valide ! https://t.co/Hql8PHbHyW pic.twitter.com/UQhRdyFPLW — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Verstappen 2025 comme Hamilton 2013 ?

La rumeur prend de l'ampleur ces derniers jours et devient même crédible compte tenu de la crise en interne chez Red Bull et de la rivalité grandissante entre Jos Verstappen, le père du triple champion du monde, et Christian Horner, le patron de l'écurie autrichienne. Et si jamais Max Verstappen venait à rejoindre Mercedes en 2025, il serait difficile de ne pas faire le parallèle avec le choix de Lewis Hamilton en 2013. Durant la saison 2012, le pilote britannique annonce ainsi qu'il quittera McLaren, son équipe de toujours, afin de rejoindre Mercedes l'années suivante. Un choix largement commenté puisque Lewis Hamilton rejoint une équipe qui semble en retrait malgré le duo Rosberg-Schumacher. Mais le champion du monde 2008 a en ligne de mire 2014 et le changement de réglementation majeur qui va impacter les moteurs de F1. Dix ans plus tard, il est impossible de ne pas reconnaître que Lewis Hamilton a fait le bon choix puisqu'il a décroché six titres au total avec Mercedes. Et justement, 2026 verra la mise en place d'une toute nouvelle réglementation moteur. Les blocs qui propulsent les F1 seront alimentés par un carburant complètement écologique et délaisseront le MGU-H pour adopter 50% d'énergie électrique. Par conséquent, Max Verstappen peut faire le même choix que Lewis Hamilton 12 ans avant lui en décidant de miser sur l'expertise de Mercedes lorsqu'il s'agit de répondre à une toute nouvelle réglementation moteur.

«C’est un parallèle intéressant»