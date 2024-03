F1 : Ferrari balance sur le transfert d’Hamilton

Hugo Chirossel

C’était la surprise de ce début de saison de Formule 1. Lewis Hamilton a décidé de quitter l’écurie avec laquelle il a remporté sept titres de champion du monde, Mercedes, pour prendre la direction de Ferrari à partir de 2025. Une arrivée facilitée par Frédéric Vasseur, qui a connu le Britannique en catégories juniors.

11 ans après, Lewis Hamilton vit sa dernière saison en tant que pilote Mercedes. Le Britannique avait rejoint l’écurie allemande en 2013 et il a décidé que 2024 serait sa dernière année. Alors que la saison n’avait pas encore démarré, Lewis Hamilton a annoncé son choix de quitter Mercedes à partir de 2025. Il évoluera désormais en rouge, sous les couleurs de Ferrari, où il prendra la place de Carlos Sainz.

F1 : Battre Hamilton et Schumacher ? Verstappen répond cash https://t.co/VpwICyYcWX pic.twitter.com/12iCUoH04R — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«Si vous avez l’opportunité de prendre Lewis, vous y allez»

S’il reste encore quelques mois avant de voir Lewis Hamilton débarquer chez Ferrari, Frédéric Vasseur ne peut logiquement pas échapper aux questions à ce sujet. « Pour chaque directeur d’équipe, je pense que c’est facile : si vous avez l’opportunité de prendre Lewis, vous y allez. Ce qu’il apportera, c’est qu’il est le seul septuple champion du monde sur la grille aujourd’hui. Il apportera non seulement de la vitesse à la voiture avec son approche technique, mais il apportera également une vision différente à l’équipe », a déclaré le directeur de Ferrari, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«C’est toujours un avantage de connaître quelqu’un et d’avoir ce genre de relation»