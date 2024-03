F1 : Ça s'emballe pour remplacer Lewis Hamilton, «je n'ai jamais vu ça»

Thibault Morlain

En 2025, Lewis Hamilton va donc quitter Mercedes afin d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière du côté de chez Ferrari. En faisant ses valises, le Britannique va donc laisser son baquet vacant et pour le moment, on ne sait toujours pas qui le remplacera chez Mercedes. Ce poste intéresse en tout cas du monde si l'on en croit Esteban Ocon, au courant ce de qui se trame en coulisses.

La bombe a secoué le paddock, qui va connaitre dans les prochains mois un énorme mouvement. En effet, Lewis Hamilton a décidé d'en finir avec Mercedes et au terme de cette saison 2024, le Britannique rejoindra Ferrari. Le transfert du siècle pour certains et forcément, cela fait énormément parler. L'une des questions est maintenant de savoir qui rejoindra Mercedes pour faire équipe George Russell. Alors qu'on sait qu'Esteban Ocon est très proche de Toto Wolff, l'actuel pilote Alpine s'est confié sur la succession du septuple champion du monde.

« Je n'ai pas appelé Toto Wolff »

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Esteban Ocon a été très clair concernant la possibilité qu'il remplace Lewis Hamilton chez Mercedes. « Pour votre info, je n'ai pas appelé Toto Wolff (directeur de Mercedes) quand j'ai appris pour Lewis Hamilton. Avec lui, c'est très transparent », a assuré le Français. Si Ocon n'a pas appelé Mercedes, c'est en revanche le cas d'autres pilotes et ils seraient nombreux. « Je fais partie de la famille Mercedes depuis 2015 et je suis au courant de tous les pilotes qui ont appelé Toto pour le baquet de Lewis. Je n'avais jamais vu ça, c'est une saison très particulière qui s'ouvre. Pour Toto et pour moi, l'objectif est que j'aie la plus belle carrière possible en F1 avec le plus de succès possible et effectivement ma carrière est managée par Mercedes. Mais aujourd'hui, je suis chez Alpine et à fond dans ma saison », a précisé Ocon.

« Pour l'an prochain, on verra avec mon équipe où on sera »