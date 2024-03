F1 : Choqué, Lewis Hamilton fait une annonce sur Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres, Lewis Hamilton semble satisfait de la performance de sa W15. Néanmoins, il ne cache pas qu'il est assez surpris de son chrono, mais reste lucide concernant le rythme de course de sa Mercedes en comparaison à celui de Max Verstappen qu'il ne voit pas battre samedi.

La saison 2024 a débuté ce jeudi par les deux premières séances d'essais libre à Bahreïn. Et contre toute attente, c'est Mercedes qui a impressionné. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la deuxième séance, avec deux dixièmes d'avance sur son coéquipier George Russell. Néanmoins, le futur pilote Ferrari ne cache pas qu'il est très surpris par son chrono et pense toujours que Max Verstappen est intouchable sur un rythme de course.

«Je ne comprends pas ce chrono, c’est un choc»

« Il y avait beaucoup de vent lors des EL1 et la piste était très différente de celle des essais. Nous ne savions pas exactement où nous nous situerions par rapport à tous les autres, mais nous avons eu une séance EL2 positive. Nous avons apporté quelques améliorations au fil de la séance. Je ne comprends pas ce chrono, c’est un choc de nous voir là où nous en sommes mais on va le prendre pour l’instant ! La voiture se comportait bien, mais nous ne pouvons pas nous emballer. Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire, et notre rythme sur les longs relais n’est pas digne d’une lutte contre les Red Bull », lance le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

Hamilton ne pense pas pouvoir battre Verstappen en course