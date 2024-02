F1 - GP de Bahreïn : Verstappen déjà menacé ?

Arnaud De Kanel

Nous y sommes ! La Formule 1 est de retour ce week-end et comme l'an passé, elle fait escale à Bahreïn. Grandissime favori après sa domination lors des essais hivernaux, Max Verstappen n'arrive pas aussi serein que cela. En effet, ce Grand Prix ne lui a souri qu'à une seule reprise.

L'attente arrive à son terme. Près de quatre mois plus tard, la compétition revient ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, première manche d'une saison à rallonge. Bien que triple champion du monde en titre et dominateur lors des essais hivernaux, Max Verstappen pourrait tout de même flancher pour la simple et bonne raison qu'il n'apprécie guère ce circuit.



«Bahreïn est une piste particulière»

Le pilote Red Bull reconnait lui même que ce circuit a quelque chose de spécial. « Je ne sais pas si les autres seront assez rapides pour rivaliser avec nous, mais je ne sais pas non plus si nous serons assez rapides. Le temps nous le dira. Bahreïn est une piste particulière. Il y a beaucoup de pistes différentes sur le calendrier sur lesquelles vous devez vous produire. En général, il vaut mieux ne pas y penser. Ensuite, vous arrivez sur la piste, vous voyez le résultat, si c’est bon ou mauvais, ça ne va rien changer, donc c’est comme ça que j’aborde les choses. Nous verrons », a confié Max Verstappen. Cela ne l'avait tout de même pas empêcher de l'emporter pour la première fois l'année dernière.



Max Verstappen et les 19 autres pilotes du paddock devront couvrir les 308,238 km de course, soit 57 tours de 5,412 km sur la piste de Sakhir et ses 15 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce jeudi dès 12h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 16h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Vendredi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 13h30, suivie des qualifications à 17h sur Canal+ Sport . Enfin, le départ du Grand Prix de Bahreïn sera donné samedi, une nouveauté, à 16h.

Le programme complet à Bahreïn