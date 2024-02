F1 : Coup de théâtre pour le coéquipier de Verstappen ?

Pierrick Levallet

Si Lewis Hamilton va quitter Mercedes à l'issue de la saison 2024, il pourrait également y avoir du changement chez Red Bull. Sergio Pérez n'est pas certain d'être le coéquipier de Max Verstappen en 2025. Toutefois, l'écurie autrichienne pourrait bien reconduire le Mexicain si jamais il atteint certains objectifs cette année.

À l’issue de la saison 2024, il devrait y avoir du mouvement au sein des équipes de F1. Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Mais il pourrait également y avoir du changement chez Red Bull. Si Max Verstappen est intouchable, Sergio Pérez fait nettement moins l’unanimité au sein de l’écurie autrichienne. Deuxième du championnat des pilotes en 2023, le Mexicain a fait face à quelques difficultés. Son avenir chez Red Bull est donc incertain. Mais Helmut Marko a fait savoir que l’équipe pourrait le reconduire s’il atteint certains objectifs.

«Il sera certainement un candidat pour 2025»

« Checo doit fournir des performances constantes cette année, c’est ce que nous lui avons demandé. Il est clair qu’il ne peut pas toujours piloter au niveau de Max Verstappen, mais s’il arrive deuxième du championnat avec une ou deux victoires, il sera certainement un candidat pour 2025. Nous connaissons Checo, nous connaissons sa valeur et son esprit d’équipe. Il doit juste effacer ces hauts et ces bas qu’il a connus en 2023. D’une part, c’est un baquet très recherché. Mais d’un autre côté, c’est un siège éjectable, car aucun coéquipier ne peut rivaliser avec Max et cela peut vite devenir démoralisant » a ainsi confié le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Qui pour accompagner Verstappen chez Red Bull ?

Reste maintenant à voir si Sergio Pérez saura supporter la pression. Red Bull a d’autres solutions pour le prochain coéquipier de Max Verstappen. Carlos Sainz Jr, poussé vers la sortie par Ferrari avec l’arrivée de Lewis Hamilton, est une option. Sinon, l’écurie autrichienne pourrait tenter de faire revenir Daniel Ricciardo, qui évolue chez AlphaTauri. À suivre...