F1 : Coup de poker de Red Bull, Mercedes valide

Pierrick Levallet

En 2022 et en 2023, Mercedes a tenté de mettre au point un concept de « zéro ponton » pour sa monoplace. L'expérience ne s'est toutefois pas avérée payante. Mais pour 2024, Red Bull s'est inspiré de cette idée pour sa voiture. Toto Wolff a d'ailleurs validé cela et estime que l'écurie autrichienne devrait même parvenir à corriger certaines erreurs de l'équipe allemande.

En 2022, Mercedes a mal négocié le virage avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. L’écurie allemande avait notamment tenté de mettre au point une voiture avec un concept de « zéro ponton ». Mais son expérience ne s’est pas avérée payante, puisque les pilotes de Mercedes ont sombré au classement. Red Bull s’est néanmoins inspiré de cette idée de l’équipe de Toto Wolff pour sa monoplace de 2024. Le patron de Mercedes a d’ailleurs validé ce choix.

«Ça a du sens»

« Il y a quelques éléments qu’ils ont repris de notre voiture. Il n’y a pas que le zéro ponton, nous avions aussi ce capot moteur carrossé, que nous appelions ’La Grande Muraille’, et qu’ils ont adopté. Ce n’est pas merveilleux d’un point de vue esthétique, mais ça a du sens. Mais les véritables performances se situent sous le plancher. Il s’agit de voitures à effet de sol, où il est également question d’appui et de caractéristiques mécaniques de maniabilité. Et c’est là qu’ils ont été très forts ces dernières années, et il y aura probablement eu un développement supplémentaire, mais pas un changement de concept aussi radical que ce que l’on peut voir au premier coup d’œil avec la carrosserie » a d’abord confié Toto Wolff dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis convaincu qu’ils savaient ce qu’ils faisaient»