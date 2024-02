F1 : Verstappen peut trembler, un crack va frapper fort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de la saison 2024 approche à grands pas puisque dès jeudi, les V6 des 20 monoplaces engagées rugiront de nouveau pour les essais libres du Grand Prix de Bahreïn qui aura exceptionnellement lieu samedi. L'occasion pour le10sport.com de présenter le pilote à suivre cette saison. Il s'agira d'Oscar Piastri. Pour sa deuxième saison en F1, le crack australien aura de l'appétit au volant du monoplace qui devrait lui permettre d'être ambitieux. Analyse.

Après plusieurs semaines d'attente, ça y est, le grand retour de la Formule 1 approche. Le paddock a rendez-vous dès cette semaine à Bahreïn avec un programme décalé puisque les essais libres auront lieu jeudi, la séance de qualification vendredi et la course samedi. L'occasion d'y voir plus clair concernant la hiérarchie de 2024 après avoir pu apercevoir une ébauche lors des essais hivernaux la semaine dernière. Red Bull et Max Verstappen pourrait bien repartir avec une longueur d'avance, mais cette fois-ci, McLaren pourrait jouer les trouble-fêtes dès le début de saison après avoir connu une année 2023 coupée en deux. L'écurie britannique avait effectivement amené une monoplace mal conçue, mais au terme d'un développement impressionnant, l'équipe dirigée par Zak Brown s'était imposée comme la deuxième force du plateau à partir de Silverstone. L'occasion de s'arrêter sur le phénomène Oscar Piastri. Le pilote à suivre cette saison.

Piastri, le pilote à suivre pour 2024

Présenté comme un phénomène dès ses premiers tours de roues, le pilote australien, représenté par un certain Mark Webber, a réussi l'exploit d'être champion de F3 dès sa première saison, avant de récidiver en F2. Ce qui aurait du lui ouvre les portes d'Alpine puisqu'il était alors pilote de l'académie de l'écurie française. Cependant, Alpine a préféré insister avec Esteban Ocon et Fernando Alonso en 2022 ce qu'Oscar Piastri a compris, estimant que patienter une année en tant que pilote réserve n'avait rien de dégradant compte tenu de son jeune âge. Néanmoins, alors que l'écurie tricolore discutait pour prolonger Fernando Alonso, Oscar Piastri en a quant à lui profiter pour négocier en secret avec McLaren. Si bien que lorsqu'Alpine, pris de cours par l'annonce du départ de son pilote espagnol, annonce la nomination de l'Australien pour le remplacer, ce dernier publie un tweet pour affirmer qu'il n'a pas donné son accord. Résultat, au terme d'un long imbroglio, Piastri s'engage bien chez McLaren pour 2023. Et il ne doit pas le regretter.

🔥Retrouvez l’entretien complet avec @Julien_FEBREAU À trois semaines du début de la saison 2024 le journaliste de @CanalplusF1 évoque tous les sujets chauds du paddock.📝⬇️ @le10sport https://t.co/3BmMW7MBex — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 11, 2024

En effet, malgré une première partie de saison décevante à cause d'une monoplace mal née, Oscar Piastri a rapidement prouvé qu'au volant d'une voiture compétitive, il était capable d'être performant. Ce fut le cas dès Silverstone. Alors que Lando Norris décrochait le premier podium de la saison pour McLaren, l'Australien quant à lui finissait à une belle quatrième place. C'était alors son meilleur résultat, mais il a rapidement amélioré ses statistiques. Troisième au Japon puis deuxième au Qatar où il avait remporté la course Sprint, Piastri a démontré l'étendue de son talent à seulement 22 ans. Et surtout, son attitude rappelle celle des plus grands. Pour le moment, Lando Norris semble toujours avoir une longueur d'avance dans la hiérarchie, mais avec un tel talent à ses côtés dans le garage McLaren, le Britannique ne pourra pas se reposer bien longtemps. 2024 s'annonce donc passionnante au sein de l'écurie dirigée par Zak Brown, d'autant plus que cette fois-ci, la base de la monoplace orange est bonne d'entrée. De quoi permettre à Oscar Piastri de se faire un nom en F1 après avoir remporté toutes les catégories inférieures.

Fébreau le voit champion du monde dans le futur