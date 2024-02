F1 : Il annonce le futur champion du monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de débuter sa onzième saison aux commentaires de la Formule 1, Julien Fébreau s'est confié pour le10sport.com sur les enjeux principaux de l'année 2024 qui s'annonce d'ores et déjà très agitée. Le journaliste de Canal+ s'attarde notamment sur Oscar Piastri, le pilote à suivre selon lui pour les prochaines saisons.

Dans trois semaines, la Formule 1 va reprendre ses droits à Bahreïn, le premier des 24 Grand Prix qui attendent les pilotes. Parmi eux, Max Verstappen, triple champion du monde en titre, sera évidemment l'immense favori à sa propre succession, compte tenu du fait que la réglementation ne changera pas. Red Bull devrait donc encore dominer et la concurrence tentera de combler l'écart. Néanmoins, un autre pilote intéresse grandement Julien Fébreau. Pour le10sport.com , le journaliste de Canal+ se penche effectivement sur un certain Oscar Piastri, promis à un immense avenir selon lui.

🏎️ En marge de la présentation du dispositif de @CanalplusF1 pour la saison 2024 de F1, @Julien_FEBREAU m’a accordé quelques mots. Premier extrait de notre échange : La succession d’Hamilton chez Mercedes.📝⬇️ @le10sport https://t.co/wN9ef2GLnS — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 8, 2024

Julien Fébreau très impressionné par Oscar Piastri

« Celui qui m'intéresse beaucoup, c'est Oscar Piastri », pose d'emblée Julien Fébreau au moment de nous évoquer ses attentes pour la saison 2024. « J'avais été marqué par l'arrivée de trois pilotes en F1, et lorsqu'ils étaient arrivés je m'étais dit "ces trois-là, c'est impossible qu'ils ne soient pas champions du monde". En l'occurrence c'était Vettel, Hamilton et Verstappen. Je me suis vraiment dit que ces trois-là avaient vraiment autre chose », ajoute le commentateur de la F1 pour Canal+ avant de confirmer qu'il a le même ressenti pour Oscar Piastri. « Et du coup je prends les paris. Piastri, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être champion du monde dans les quatre ans qui viennent. Ce gars-là doit être champion du monde. Donc son évolution m'intéresse énormément », conclut Julien Fébreau pour le10sport.com .

Piastri, une histoire déjà animée en Formula 1

Il faut dire qu'Oscar Piastri a déjà une histoire animée avec la F1 et le sport automobile en général. Champion de Formule 3 puis de Formule 2 à chaque fois sur sa première saison, l'Australien est bien connu dans le paddock depuis plusieurs années. Il avait cependant du attendre une saison avant de débuter dans la catégorie reine. Membre de l'académie Alpine, Oscar Piastri était bloqué par Fernando Alonso et Esteban Ocon en 2022, mais l'annonce du départ de l'Espagnol aurait pu accélérer ses débuts au sein de l'écurie française qui a d'ailleurs rapidement annoncé qu'il succéderait au double champion du monde. Cependant, Alpine s'est un peu précipitée. Et pour cause, entre temps, McLaren a sauté sur l'opportunité pour lui offrir un baquet aux côtés de Lando Norris et présenter la line up la plus prometteuse de la grille. Aujourd'hui, Oscar Piastri ne doit pas regretter son choix puisque la seconde partie de saison de McLaren a été exceptionnelle. Seule écurie à être en mesure à rivaliser avec Red Bull sur plusieurs courses, l'équipe de Zak Brown a permis à l'Australien de monter sur ses deux premiers podiums en F1 ainsi que de remporter la course sprint au Qatar. Prolongé jusqu'en 2026, Oscar Piastri fait partie des rares pilotes de la grille à posséder un contrat sur le long terme. Et à en croire la prédiction de Julien Fébreau, c'est amplement mérité.