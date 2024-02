F1 - McLaren : L'écurie qui peut faire trembler Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début de la saison 2024 de Formule 1, Le 10 Sport vous propose chaque jour la présentation d'une des dix écuries de la grille jusqu'aux premiers tours de roue à Bahreïn le 29 février. Ce lundi, place à McLaren qui sort d'une saison assez folle durant laquelle l'écurie britannique est passé du fond de grille à principale concurrent de Red Bull. Et l'équipe de Zak Brown compte bien surfer sur cette dynamique en s'appuyant notamment sur un duo de pilotes ultra-prometteur.

McLaren sort d'une saison assez paradoxale. Et pour cause, l'écurie britannique a complétement raté le développement de sa monoplace et a vécu une première partie de saison 2023 catastrophique. Lando Norris et Oscar Piastri se battaient au volant d'une monoplace mal née jusqu'au miracle. Les ingénieurs de McLaren ont tout repris à zéro en amenant une nouvelle voiture à Silverstone. Et l'effet s'est immédiatement ressenti puisque Norris a obtenu un podium à domicile après avoir mené la course pendant quelques instants grâce à un excellent départ. La seconde partie de saison été du même niveau puisque McLaren s'est imposé comme le deuxième force du plateau derrière Red Bull. Au point de finir quatrième au classement des constructeurs. Un miracle compte tenu du début de saison.

Le fait de l'hiver : La continuité après une fin de saison folle

Forte de cette expérience, McLaren ne compte donc pas reproduire les mêmes erreurs et a donc décidé de repartir de la même monoplace pour la développer. Il faut dire que la base est excellente et Andrea Stella et ses équipes s'appuient donc sur leur certitude. D'autant plus que l'écurie britannique a prouvé sa capacité de développement en cours de saison, ce qui pourrait bien leur servir en 2024. En partant d'une meilleure base et en l'améliorant durant toute l'année, McLaren peut se montrer ambitieuse. C'est la raison pour laquelle la stabilité était de rigueur cet hiver.

Les pilotes : Norris et Piastri

Et surtout, McLaren peut s'appuyer sur un duo de pilotes très rapides et très prometteurs. Avec Lando Norris et Oscar Piastri, l'écurie britannique possède probablement le line up les plus séduisant sur la grille, aussi bien pour le présent et l'avenir. L'Australien va d'ailleurs débuter sa deuxième saison en Formule 1. Et Julien Fébreau ne cache pas son enthousiasme à l'idée de suivre Oscar Piastri. « Je prends les paris. Piastri, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être champion du monde dans les quatre ans qui viennent. Ce gars-là doit être champion du monde. Donc son évolution m'intéresse énormément », confiait le journaliste de Canal+ pour le10sport.com .

L'objectif : Menacer Red Bull et Verstappen