F1 - Ferrari : En attendant Lewis Hamilton...

A quelques jours du début de la saison 2024 de Formule 1, Le 10 Sport vous propose chaque jour la présentation d'une des dix écuries de la grille jusqu'aux premiers tours de roue à Bahreïn le 29 février. Ce mardi, place à Ferrari dont l'hiver a clairement été marquée par l'annonce retentissante de l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Néanmoins, la Scuderia est focalisée sur 2024 avec la volonté de s'imposer comme un vrai rival de Red Bull.

La saison dernière, Ferrari a une nouvelle fois déçu. Bien que Carlos Sainz ait obtenu la seule victoire non-Red Bull de la saison, lors du GP de Singapour, la troisième place finale au classement des constructeurs ne satisfait personne à Maranello qui court derrière un titre pilote depuis 2007. La situation est donc délicate, mais l'arrivée de Frédéric Vasseur semble avoir apporté du calme en interne. Le Français va entamer sa deuxième saison a la tête de la Scuderia, ce qui lui permet d'être plus ambitieux. La saison dernière, Ferrari a prouvé sa capacité à être rapide sur tour, il faudra confirmer tout en améliorant son rythme de course.

Le fait de l'hiver : La bombe Lewis Hamilton

Néanmoins, l'aspect sportif a été relégué au second plan cet hiver par l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Une bombe qui a agité le paddock le temps d'une folle journée durant laquelle la rumeur a petit-à-petit grandi jusqu'à son officialisation le soir même. Frédéric Vasseur a réussi son objectif en attirant le septuple champion du monde qui formera avec Charles Leclerc la line-up la plus excitante de la grille. A l'inverse, Carlos Sainz est le grand perdant de l'histoire. Le pilote espagnol vit sa dernière saison en Rouge.

🏎️ En marge de la présentation du dispositif de @CanalplusF1 pour la saison 2024 de F1, @Julien_FEBREAU m’a accordé quelques mots. Premier extrait de notre échange : La succession d’Hamilton chez Mercedes.📝⬇️ @le10sport https://t.co/wN9ef2GLnS — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 8, 2024

Les pilotes : Sainz et Leclerc

Ce sera d'ailleurs l'un des enjeux de la saison chez Ferrari. Comment va réagir Carlos Sainz alors qu'il sait qu'il ne sera plus là en 2025 ? Va-t-il jouer le jeu d'équipe ou mettre des bâtons dans les roues de Charles Leclerc, qui devient clairement le numéro 1 depuis qu'il a paraphé un contrat longue durée qui le lie à la Scuderia jusqu'en 2029. Difficile d'appréhender la façon dont les deux pilotes cohabiteront une dernière fois. D'autant plus que Sainz n'a rien à perdre et doit obtenir des résultats pour convaincre une écurie de miser sur lui. A l'inverse, Leclerc doit asseoir son leadership en attendant Lewis Hamilton. Une fois encore, la saison s'annonce palpitante chez Ferrari.

L'objectif : Devenir le premier rival de Red Bull