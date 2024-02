F1 : Hamilton quitte Mercedes, il ne regrette rien

Jean de Teyssière

C'est ce que l'on peut appeler un mauvais timing. A peine six jours après avoir prolongé son contrat avec McLaren, Lando Norris a appris, comme tout le monde, que Lewis Hamilton quitterait Mercedes à la fin de la saison. Le baquet du Britannique sera libre en 2024 et Lando Norris ne regrette pas de voir cette possibilité s'échapper.

Carlos Sainz laissant la place à Lewis Hamilton la saison prochaine, une place est libre chez Mercedes. Beaucoup essaient de savoir qui pourrait bien remplacer le septuple champion du monde et l'un des pilotes les plus prometteurs devrait rater cette chance.

«Nous sommes encore très loin derrière Red Bull et loin derrière Ferrari»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lando Norris évoque les progrès affichés par McLaren : « Nous avions une voiture décente à la fin de la saison dernière et je pense que nous avons définitivement fait des pas dans la bonne direction. Mais je pense que nous sommes encore très loin derrière Red Bull et loin derrière Ferrari. Il nous reste donc encore beaucoup de travail à accomplir. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous avons apprises ces derniers jours que nous pourrons mettre en œuvre avant la semaine prochaine. »

«Aucun regret d’aucune part»