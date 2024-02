F1 - Ferrari : Le boss annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Après une première saison intéressante à la tête de Ferrari, Frédéric Vasseur espère réaliser une grosse année 2024 avec la Scuderia. La SF-24, nouvelle monoplace de l’écurie italienne semble rôdée, tandis que le Français s’est récemment dit très satisfait des performances de Charles Leclerc et Carlos Sainz lors des essais hivernaux.

L’an passé, Ferrari prenait un nouveau départ. Exit Mattia Binotto, Frédéric Vasseur prenait les rênes de la Scuderia avec pour objectif de stabiliser la formation italienne. Ponctuée de hauts et de bas, la saison 2023 de Ferrari laissait entrevoir certaines promesses. Avec l’arrivée de Lewis Hamilton et le départ acté de Carlos Sainz en 2025, le Français entend bien réaliser une grande année 2024, et cela s’annonce déjà prometteur chez Ferrari.

«Charles et Carlos étaient tous deux satisfaits»

A l’occasion des essais hivernaux sur le circuit de Sakhir, Frédéric Vasseur s’est dit satisfait de ses pilotes : « Charles et Carlos étaient tous deux satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées. Ce furent trois journées productives, sans problème technique, ce que l’on souhaite le plus, surtout quand c’est la seule séance avant le début de la saison » , a déclaré le directeur de Ferrari dans des propos relayés par F1Only .

«Nous sommes partis du bon pied»