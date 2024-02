F1 - Hamilton : Ferrari avait vendu la mèche, l'annonce de Mercedes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'annonce du départ de Lewis Hamilton a mis le feu au paddock de Formule 1, Toto Wolff reconnaît qu'il a été surprise, mais il révèle également qu'il aurait pu deviner ce qu'il se tramait en coulisses. Et pour cause, le silence de Frédéric Vasseur, dont il est très proche, n'avait rien d'anodin.

Le paddock de Formule 1 est actuellement à Bahreïn où se déroulent les essais hivernaux d'avant-saison. Et bien évidemment, un sujet fait grandement parler à savoir l'annonce du départ de Lewis Hamilton qui rejoindra Ferrari en 2025. Un transfert qui a surpris tous les fans de F1, y compris Toto Wolff qui reconnaît avoir été étonné, tout en révélant qui se méfier du silence de Frédéric Vasseur, dont il est très proche.

«Cela m’a beaucoup surpris»

« Cela m’a beaucoup surpris. Nous sommes partis en vacances en pensant qu’il resterait, même si le contrat ’1+1’ lui permettait de se libérer. J’ai été surpris, mais c’est comme ça que ça s’est passé. C’est clairement une nouvelle situation, c’est quelque chose que nous n’avions pas prévu à ce stade de la saison et c’est une nouvelle dynamique et c’est clairement quelque chose sur lequel nous devons travailler. Mais cela dit, nous avons été ensemble, nous avons passé du temps à l’usine et lors de divers événements et tout va bien sur le plan humain et professionnel, nous avons une saison complète à faire. Nous voulons avoir la voiture la plus compétitive, les deux pilotes ayant l’opportunité d’obtenir les meilleurs résultats possibles et ce serait formidable de finir en beauté avec Lewis cette année, nous avons eu des moments merveilleux et il reste encore 10 mois à passer et nous gardons tout cela », assure le patron de Mercedes F1 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

Le silence de Vasseur a permis de Wolff de comprendre