F1 : Max Verstappen fait craquer Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison 2024. Le Britannique évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari à partir de 2025. D'ailleurs, le Britannique aurait été motivé à rejoindre la Scuderia par sa difficulté à digérer le fait que Max Verstappen l'a détrôné tant sur le plan sportif qu'économique.

L’histoire entre Lewis Hamilton et Mercedes se terminera à l’issue de la saison 2024. À partir de 2025, le Britannique évoluera sous les couleurs de Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Le septuple champion du monde vivra donc sa dernière année au sein de l’écurie allemande, après dix ans et de bons et loyaux services.

F1 : Alonso pour remplacer Hamilton ? Aston Martin répond cash https://t.co/curjuuJyKF pic.twitter.com/DOV3Rsi2Xu — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Max Verstappen a détrôné Lewis Hamilton

Mercedes a très nettement contribué au succès de Lewis Hamilton en F1 au cours de la dernière décennie. Le pilote de 39 ans a remporté six de ses sept titres de champion du monde avec la voiture de l’écurie allemande. Mais après 2021 et la fin controversée de la saison à Abu Dhabi, Mercedes a manqué le virage avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Résultat, Red Bull a détrôné l’équipe de Toto Wolff et Max Verstappen a pris la place de Lewis Hamilton à la tête de la F1. Le Britannique aurait d’ailleurs du mal à digérer le fait que le Néerlandais lui soit passé devant, tant sur le plan sportif qu’économique.

«Il y a deux choses que Hamilton ne peut pas accepter»