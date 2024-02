F1 : Alonso lance un avertissement à Verstappen

Pierrick Levallet

Ayant fait sensation la saison passée avant de baisser en régime, Fernando Alonso entend encore poser quelques problèmes à Max Verstappen en 2024. L'Espagnol se dit d'ailleurs confiant à l'aube de cette nouvelle saison de F1. Le pilote de 42 ans a fait savoir qu'Aston Martin avait retenu les leçons de l'exercice 2023 pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

La saison dernière, Fernando Alonso et Aston Martin ont surpris tout le monde. Le pilote espagnol, qui venait de quitter Alpine, n’était pas vraiment attendu dans le haut du peloton. Mais le double champion du monde a fait sensation et a posé de nombreux problèmes à Max Verstappen. Finalement, Aston Martin a baissé en régime. Le pilote de 42 ans a alors perdu quelques places au classement. Mais à l’aube de la saison 2024, Fernando Alonso se dit particulièrement optimiste au vu du travail accompli et des leçons retenues.

«La base est déjà très solide»

« Je suis confiant. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais peut-être pas pu dormir ces deux derniers mois ! Je pense que nous avons fait beaucoup d'expériences et beaucoup de changements pour comprendre les problèmes et la direction que nous devons suivre sur la voiture cette année. Je pense que nous avons compris beaucoup de choses et, avec la voiture de cette année, nous avons l'intention d'améliorer certaines des faiblesses que nous avons vues en matière de développement de la voiture l'année dernière. Nous avions peut-être pris la mauvaise direction à quelques reprises et nous l'avions compris un peu trop tard. J'espère que nous disposons de ces connaissances. Les difficultés de l'année dernière ont été des leçons que nous avons retenues pour la voiture de 2024 et nous verrons le résultat. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant cet hiver, peut-être pas autant que l'année dernière, parce que la base était très pauvre l'année dernière. Cette année, la base est déjà très solide, ce qui est compréhensible » a d’abord expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ce sera une saison très intéressante»