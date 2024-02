F1 : Gasly prépare du lourd

Benjamin Labrousse

Après une première saison pour le moins prometteuse, Pierre Gasly espère confirmer et surtout progresser chez Alpine. 11ème du championnat du monde la saison passée, le pilote français veut faire mieux, et pourquoi pas aller chercher une deuxième victoire en carrière, quatre ans après son premier succès chez AlphaTauri en Italie.

Le duo 100% français de chez Alpine peut-il faire mieux. En 2023, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont connu une première partie de saison très décevante, avant de connaître quelques signaux très prometteurs lors des dernières courses. Alors qu’il y a désormais une semaine, l’écurie française a dévoilé sa nouvelle monoplace avec l’A524, beaucoup s’interrogent désormais sur la progression d’Alpine.

« Je suis juste très excité de commencer »

Pierre Gasly lui, ne veut plus se cacher. A 28 ans, le pilote français a fait le point sur ses objectifs pour 2024, en annonçant du lourd. « Je suis au meilleur endroit où je n’ai jamais été physiquement et mentalement, je suis juste très excité de commencer. Avec 24 courses, nous savons que ce sera une saison intense, il y aura beaucoup de voyages qui limitent le temps dont nous disposons pour nous entraîner, donc nous nous devons de renforcer cette capacité avant le début de l’année » , a lâché l’ancien pilote d’AlphaTauri dans des propos relayés par F1Only .

« Il est temps de chasser cette deuxième victoire »