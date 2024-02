F1 : Les moments chauds de la saison 2024

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une saison historique qui se prépare en Formule 1. Avec 24 week-ends de course au total, jamais une saison n'aura été aussi longue. Elle débutera dès le 2 mars à Bahreïn pour se terminer le 8 décembre à Abu Dhabi. Neuf mois de compétition pour un exercice qui s'annonce donc éreintant et passionnant. Le 10 Sport vous présente les principaux points chauds du calendrier en 2024.

L'attente n'est désormais plus très longue avant le début d'une saison qui s'annonce palpitante. Les dix écuries ont d'abord rendez-vous à Bahreïn du 21 au 23 février pour les trois seuls journées d'essais afin de démarrer l'année. Une saison qui s'annonce d'ailleurs historique puisqu'avec 24 Grand Prix au programme et neuf mois de compétition, c'est déjà la plus longue de l'histoire de la F1. Autre particularité en 2024, six week-ends Sprint sont prévus : Chine, Miami, Autriche, Austin, Brésil, et Qatar. Avec un nouveau format puisque désormais les Essais Libres 1 et les qualifications du Sprint auront lieu le vendredi, tandis que le samedi sera consacré à la course Sprint le matin puis la qualification pour le Grand Prix l'après-midi. Et bien évidemment, le dimanche reste réservé au Grand Prix.

Ca part très fort en 2024 !

Mais avant de découvrir le premier week-end Sprint de la saison, il faudra se montrer encore peu patient. En effet, la saison va démarrer très rapidement avec l'enchaînement de deux Grand Prix en une semaine. Le premier à Barheïn (29/02 - 02/03) et le second en Arabie Saoudite du 7 au 9 mars. A noter que les deux premières courses se dérouleront donc un samedi afin de ne pas poser problème pour le début du ramadan le dimanche 10 mars. Par la suite, des enchaînements plus classiques toutes les deux semaines amèneront le paddock en Australie (22-24 mars) et au Japon (5-7 avril) puis en Chine (19-21 avril) et à Miami (3-5 mai) pour les deux premiers week-ends Sprint de la saison. A noter que le GP de Miami sera le premier des trois rendez-vous de la saison aux Etats-Unis.

Le retour en Europe et l'enchaînement jusqu'à la trêve

Deux semaines plus tard, après six premières courses, la F1 fera son retour en Europe. Un évènement toujours très attendu puisque c'est régulièrement le moment choisi par les écuries pour apporter les premières évolutions majeures sur leur monoplace. Cette année, c'est Imola qui aura le privilège de lancer la saison européenne avec le GP d'Emilie-Romagne (17-19 mai) suivi dans la foulée par le mythique Grand Prix de Monaco qui se déroulera cette saison du 24 au 26 mai. Après un détour par le Canada (7-9 juin), la F1 reviendra sur le Vieux Continent avec deux week-ends de course en une semaine en Espagne (21-23 juin) puis en Autriche (28-30 juin) pour le troisième Sprint de la saison. Les pilotes se rendront ensuite à Silverstone (5-7 juillet) puis en Hongrie (19-21 juillet) et enfin à Spa-Francorchamps (26- 28 juillet) avant une pose bien méritée d'une durée d'un mois.

Le double triptique de folie pour finir en beauté

Au retour des vacances, pas le temps de souffler avec deux enchaînements de course en une semaine : Pays-Bas (23-25 août) - Monza (30 août-1er septembre) puis Azerbaïdjan (13-15 septembre) - Singapour (20-22 septembre). Mais que dire du sprint final qui s'annonce démentiel. En moins de deux mois, les pilotes vont en effet enchaîner six courses, dont la moitié seront des week-ends Sprint ! Deux triptyques durant lesquels pourrait se jouer le titre mondial et qui débuteront à Austin (18-20 octobre) qui sera le théâtre d'une course Sprint. La semaine suivante, le paddock aura rendez-vous au Mexique (25-27 octobre) avant de continuer sa route vers le sud du continent américain et le GP du Brésil (1-3 novembre) avec l'avant-dernier Sprint de la saison. Trois semaines de repos et c'est reparti ! Rendez-vous une dernière fois aux Etats-Unis, cette fois-ci à Las Vegas (22-24 novembre) avant de filer au Qatar pour le dernier Sprint de la saison (29 novembre-1er décembre), et enfin une ultime course à Abu Dhabi (6-8 décembre). Cette saison s'annonce donc passionnante et Max Verstappen devra être au moins autant souverain s'il ne veut pas se faire une frayeur en fin de saison. Les six derniers Grand Prix seront cruciaux et rapporteront de gros points avec trois Sprint qui pourraient faire la différence.