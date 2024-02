F1 : Hamilton-Leclerc, un duel de folie est annoncé

Arnaud De Kanel

L'arrivée prochaine de Lewis Hamilton chez Ferrari risque d'entrainer de gros changements au sein de l'écurie italienne. Actuellement numéro un, Charles Leclerc va se faire bousculer par le Britannique qui ne vient pas dans l'optique d'être numéro 2 si l'on se tient à la réflexion de Ralf Schumacher. Ce dernier prédit un beau duel entre les deux hommes.

En 2025, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari avec comme objectif d'aller décrocher un nouveau titre de champion du monde. Le pilote britannique ne compte pas faire de la figuration au sein de La Scuderia et il va donc chambouler la hiérarchie. Il devra donc lutter avec son futur coéquipier, Charles Leclerc. Ralf Schumacher se projette déjà sur le duel à venir entre les deux pilotes.



«Il essaiera d’obtenir le statut de numéro 1»

« Quand Hamilton sera chez Ferrari, il essaiera d’obtenir le statut de numéro 1, mais je pense qu’il devra se battre pour cela à cause de la gestion de Leclerc. Ferrari a déjà fait cela auparavant avec le statut de numéro 1 et cela n’a pas été bien perçu par tout le monde. Ce qui est plus important, c’est de savoir ce que veulent les pilotes. Lewis a besoin d’une voiture stable, tandis que Charles peut gérer une voiture nerveuse », a déclaré Ralf Schumacher pour Sky Deutschland . Ce dernier estime que la réussite d'Hamilton sera liée aux personnes qui viendront l'entourer chez Ferrari.

«il y avait toujours le problème des pneus»