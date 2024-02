F1 : Hamilton chez Ferrari, Verstappen sort du silence

Thibault Morlain

En 2025, la Formule 1 va connaitre un énorme changement sur la grille de départ puisque Lewis Hamilton passera chez Ferrari. Le Britannique va donc disputera sa dernière saison avec Mercedes en 2024 avant de filer rejoindre la Scuderia. Cela a eu l'effet d'une bombe dans le paddock, tout le monde a réagi et c'est au tour de Max Verstappen de prendre la parole sur le départ de Lewis Hamilton.

La saison 2024 de Formule 1 n'a pas encore commencé qu'on connait déjà la paire de pilotes de Ferrari pour 2025. Et quelle paire ! En effet, la saison prochaine, Charles Leclerc fera équipe avec Lewis Hamilton. Septuple champion du monde, le Britannique va disputer sa dernière saison au volant d'une Mercedes. Il rejoindra ensuite la Scuderia pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Un mouvement qui n'a bien évidemment pas échappé à Max Verstappen...

« Cela aura l’air cool »

Rapporté par NextGen Auto , Max Verstappen a réagi au départ de Lewis Hamilton pour Ferrari. L'actuel triple champion du monde en titre a alors lâché : « En fin de compte, si quelqu’un veut piloter pour Ferrari, et en particulier quelqu’un comme Lewis, qui a accompli tant de choses, si c’est son rêve et son objectif... Nous ne connaissons pas les discussions qu’ils ont eues chez Mercedes ou Ferrari, qu’est-ce qui a été promis, si quelque chose arrive, ou autre. Vous ne pouvez donc pas donner une évaluation honnête, pas de notre part en tout cas, sur les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Mais s’il est satisfait de cette décision, il doit y aller. Cela aura l’air cool et bien sûr j’espère pour eux que ce sera un succès. Mais nous ne le savons pas pour le moment ».

Une fin d'aventure particulière entre Mercedes et Hamilton ?